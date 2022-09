Regardez Kevin Bacon jouer un morceau surprenant à la guitare avec du maïs

L'acteur américain a repris un morceau qui cartonne sur TikTok : "It’s Corn".

Le mois dernier, un petit garçon nommé Tariq a fait le buzz sur les réseaux sociaux pour une vidéo dans laquelle on le voit déclarer son amour pour le maïs. Ce contenu viral a ensuite été transformé en une chanson par un membre des Gregory Brothers, des créateurs spécialisés dans la création de musiques humoristiques pour les réseaux sociaux.

Comme le rapporte NPR, le " It’s Corn " de trois minutes a été utilisé dans plus de 400 000 clips TikTok depuis sa sortie. Maintenant, l'acteur et musicien Bacon a publié une reprise acoustique du morceau qui aime le maïs sur son propre profil TikTok.

Cette chanson a énormément circulé : elle a été utilisé dans plus de 400 000 clips TikTok depuis sa sortie. Et c'est naturellement qu'elle est arrivée jusqu'aux oreilles de l'acteur Kevin Bacon, qui a pris l'habitude ces dernières années de créer ses propres vidéos virales sur TikTok en reprenant des chansons sur une guitare acoustique. On l'a notamment vu chanter du Peter Frampton à ses chèvres l'année dernière.

Dans une nouvelle vidéo ensoleillé, la star de Footloose repend donc ce fameux "It's Corn" à côté de l'océan tout en jouant de sa guitare avec l'aide d'un épi de maïs. Il termine la vidéo en avalant une bouchée du maïs en question.

Cette vidéo de Kevin Bacon a enregistré plus de 1,2 million de vues sur TikTok. "Je ne peux pas imaginer une chose plus belle", a écrit l'acteur sous la vidéo. Vous pouvez regarder la brève performance ci-dessous.