Regardez Jimmy Fallon reprendre « As it was » de Harry Styles dans le style de Bowie, Jagger, Dylan et Springsteen

L'animateur du Tonight Show a interprété un medley hilarant sur le plateau de son émission.

Pour Jimmy Fallon, ça ne fait aucun doute : le meilleur morceau de 2022 est "As It Was" de Harry Styles

Alors qu'il animait "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", le comédien a expliqué à Paul Shaffer, le musicien de David Letterman qui remplaçait The Roots pendant quelques émissions, pourquoi il pendait que le titre d'Harry Styles était le meilleur de l'année.

"C'est comme si ce titre était rempli d'influences de tous mes artistes préférés. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Pouvez-vous me donner un rythme ?" Fallon a demandé, incitant Shaffer et son groupe à commencer à jouer "As It Was".

En s'éloignant de son bureau, Fallon explique que les premières secondes de la chanson lui rappelaient David Bowie. Il a ensuite commencé à chanter la chanson tout en faisant une imitation de Bowie.

Un peu plus loin dans la chanson, l'animateur de 48 ans déclare que le pont lui fait penser à Adam Sandler, enchainant un charabia inspiré par le débit de l'acteur. Il a également comparé cette section de "As It Was" à Mick Jagger, imitant le chanteur des Rolling Stones pendant quelques secondes.

Une fois arrivé au refrain, Jimmy Fallon a pris une pause pour expliquer que les paroles lui donnaient envie de s'étaler sur la vie à la manière de Bruce Springsteen. L'animateur a alors entamé un bref monologue à la façon du Boss avant d'enchainer sur le refrain chanté de manière passionnée tandis que des ballons de plage colorés remplissaient le plateau et que des danseurs couraient sur scène pour une grande finale.

Une performance épique à découvrir ci-dessous :