Regardez Jimmy Fallon et Kevin Bacon parodier Tears for Fears

Kevin Bacon et l'animateur Jimmy Fallon ont repris le hit de Tears For Fears "Head Over Heels" - et l'ont transformé en une chanson sur... la météo.

Le duo a créé cette interprétation dans le cadre du segment " First Drafts Of Rock " de l'émission The Tonight Show , dans lequel Kevin Bacon rejoint généralement Jimmy Fallon pour re-jouer un classique de la musique d'une manière un peu décalée.

Lors d'une émission récente, Bacon et Fallon ont donc choisi d'interpréter leur propre version de la chanson de Tears For Fears, "Head Of Heels" (sortie à l'origine en 1985), qui est le deuxième single du deuxième album du groupe britannique "Songs From The Big Chair".

Dans la vidéo visible ci-dessous, Kevin Bacon et Jimmy Fallon apparaissent dans une vidéo floue comme dans les 80's accompagnés d'un groupe et portant une coupe de cheveux bouclé . Remplaçant Roland Orzabal et Curt Smith, Bacon et Fallon y proposent une supposée “première ébauche” de la chanson New Wave.