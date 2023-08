Regardez Jason Momoa pogoter avec des fans de Metallica et Pantera dans une vidéo épique

L'acteur Jason Momoa a depuis longtemps prouvé son amour du metal et du hard rock, et il vient encore de le montrer une nouvelle fois

La star de Game of Thrones et Aquaman s'est bien faite remarquer lors des concerts de Metallica du vendredi 25 août et du dimanche 27 août au SoFi Stadium d'Inglewood, en Californie. Jason Momoa y a été filmé en train de jouer du coude et faire du mosh pit sauvage avec d'autres métalleux pendant les deux soirs.

On l'a aussi aperçu le vendredi soir dans les coulisses en train de passer du bon temps avec Pantera (qui assurait la première partie de Metallica) en compagnie d'autres célébrités comme John Travolta et Tommy Lee avant de se lancer dans une série de pogos dans le public pendant le set de Pantera.

Metallica a commenté la vidéo de Momoa en écrivant : " C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous."