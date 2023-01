Regardez Jack Black embrasser torridement Madonna lors d'un dîner très particulier

Jack Black prétend être devenu "un homme différent" après avoir échanger un baiser torride avec Madonna.

Madonna vient d'annoncer une nouvelle tournée nommée The Celebration Tour, une tournée reprenant ses plus grands succès pour commémorer ses 40 ans (et plus) de carrière. A cette occasion, elle fera d'ailleurs son grand retour en Belgique le 21 octobre au Sportpaleis d’Anvers.

Pour annoncer cette grande tournée, la madone a sorti une vidéo mettant en vedette Jack Black, le DJ superstar Diplo, le cinéaste Judd Apatow, la comédienne Amy Schumer, le rappeur Lil Wayne et bien d'autres en train de jouer à Action ou Vérité.

La vidéo est torride et sans tabou, Madonna lançant le jeu en demandant à l'actrice Amy Schumer de montrer comment elle pratique certaines gâteries buccales à son mari. Une fois son tour arrivé, le DJ Diplo est ensuite invité à tremper ses parties intimes dans sa margarita, puis à boire celui-ci, ce qu'il accepte avec courage, devant les yeux Jack Black.

C'est à ce moment-là que le producteur et DJ propose à Madonna d'embrasser Jack Black avec la langue, un défi accueilli avec énormément d'enthousiasme par l'acteur et leader du groupe Tenacious D.

Après que Madonna se soit exécutée avec beaucoup d'application, c'est un Jack Black aux anges qui déclare aux autres invités : "Je suis un homme différent", ce à quoi Madonna répond : "Je suis aussi un homme différent."

Un moment intense à découvrir dans la vidéo ci-dessous :