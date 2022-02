Regardez Ghost revisiter une scène culte de… Ghost

Sous la forme de Papa Nihil, un ancêtre de tous les autres Papas, le leader de Ghost Tobias Forge reprend le rôle de Patrick Swayze dans une recréation hilarante de la célèbre scène de poterie du film Ghost de 1990.

En l'honneur de la Saint-Valentin, les suédois sataniques de Ghost ont partagé une nouvelle vidéo chargée d'érotisme, recréant la scène culte (et souvent parodiée) de la "poterie érotique" issue du thriller fantastique et romantique Ghost. Le film de Jerry Zucker fut le plus rentable de l'année 1990 et, au moment de sa sortie, le troisième film le plus rentable de tous les temps.

Dans cette vidéo, on peut donc voir Papa Nihil jouer le rôle de Patrick Swayze, caressant l'argile sensuellement au son du cultissime "Unchained Melody" des Righteous Brothers, un élément clé de la BO du film.

Le clip ne dure que 51 secondes et se coupe avant l'apogée de la scène, mais la vision de Papa Nihil plongeant ses mains profondément dans cette argile humide risque de rester longtemps dans votre tête.