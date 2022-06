Regardez Elton John insulter son ingénieur du son en plein concert

Un moment plutôt embarrassant lors de son dernier concert à Paris.

Nous vous en parlions la semaine dernière dans notre Journal du Rock : Elton John a repris la route de sa tournée d’adieu, initialement annoncée en 2018, débutée en 2020 et interrompue dès ses débuts en Australie pour cause de COVID.

Après avoir redonné des concerts aux Etats-Unis à partir de janvier dernier, deux ans après ses dernières prestations live, il a récemment enflammé Milan et Paris au début du mois de juin.

Mais lors de son concert du 10 juin 2022 dans la capitale française, tout ne s'est pas passé comme il l'espérait. Tout avait pourtant bien commencé : la star enchainait ses tubes avec le professionnalisme qu’on lui connaît face aux 30000 spectateurs de la Paris La Defense Arena.

Mais soudainement, alors qu'il entamait son tube "Sad Songs", Elton John s'est subitement montrée très agacé. Au point d'arrêter de chanter et de demander à ses musiciens d'arrêter de jouer pour recommencer le morceau. Il prend alors la parole pour s'adresser au technicien responsable du retour son : "Je veux juste parler à mon ingénieur du son : peux-tu régler le son correctement entre le piano et le micro, bor**** ?" Et il continue en l'insultant et en le traitant littéralement de " Fucking Idiot " !

Découvrez les images de cet instant gênant ci-dessous :