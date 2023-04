Regardez Ed Sheeran faire une belle surprise à un artiste dans le métro de New York

Le chanteur de rue Mike Yung a vécu une rencontre improbable.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Ed Sheeran sait comment faire plaisir à ses fans. On en a une nouvelle preuve dans cette vidéo publiée lundi dernier sur les réseaux sociaux de SubwayCreatures, une chaine partageant des situations étonnantes dans les transports en commun.

Au début de la vidéo, on peut voir un certain Mike Yung interpréter le dernier single d’Ed Sheeran, "Eyes Closed", sur le quai d'une station de métro new yorkaise. Le chanteur britannique apparait alors soudainement derrière lui et se met à son tour à fredonner le morceau. Une énorme surprise pour le chanteur de rue qui n’en croit pas ses yeux en découvrant la star devant lui. Les deux hommes se prennent dans les bras l'un de l'autre, avant de chanter à nouveau le refrain ensemble.

On peut entendre Mike dire avec émotion : "Oh wow! Tu viens de refaire ma journée." Ce à quoi le musicien britannique a répondu spontanément "Je t’adore putain". Et pour couronner le tout, Ed Sheeran l'a invité à son concert qui avait lieu le soir même à Brooklyn.

Mike Yung est un artiste bien connu des habitants de New-York et même du public américain qui l'a découvert en 2017 lors de sa participation à la saison 12 de l'émission "America’s Got Talent". Il avait réussi à atteindre la demi-finale de l'émission grâce à son interprétation de "Thinking Out Loud", d’Ed Sheeran. La boucle est à présent bouclée.

