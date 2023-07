Regardez des images hilarantes de moshs sauvages pendant un concert de musique classique

Le metal et le rock ne sont apparemment pas les seuls genres sur lesquels vous pouvez vous adonner à des pogos sauvages, comme l'a découvert l'Oxford Symphony Orchestra lors du Truck Festival à Oxfordshire en Angleterre.

Si jamais vous aves besoin de restaurer votre foi en l'humanité, il vous suffit de rejoindre la foule dans un festival. Vous y trouverez un sentiment d'unité que l'on ne trouve nulle part ailleurs à travers des chants à l'unisson, des danses diverses, du crowd surfing ou des mosh-pits.

Lors du Truck Festival, qui s'est déroulé à Hill Farm dans l'Oxfordshire en Angleterre du 20 au 23 juillet, les spectateurs présents en ont montré un parfait exemple lors d'une prestation de l'Orchestre symphonique d'Oxford.

S'il est courant de voir des mosh-pits enflammés lors de concerts de groupes de rock et metal, il est plus rare de voir des hordes de fans se cogner les uns contre les autres sur des airs célèbres de musique classique (qui sont plus généralement accueillis par des applaudissements délicats des fans qui assistent tranquillement au spectacle depuis leurs chaises).

Dans les images filmées lors de l'événement, on peut voir la foule danser et pogoter sur des morceaux tels que "Ouverture de Guillaume Tell" de Rossini, la chanson thème d'Indiana Jones de John Williams et une version classique du "Bohemian Rhapsody" de Queen.

Des scènes surréalistes à découvrir dans les extraits ci-dessous :