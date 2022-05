Regardez des centaines de batteurs et musiciens rendre hommage à Taylor Hawkins des Foo Fighters

"Le plus grand groupe de rock au monde" a un lien particulier avec les Foo Fighters.

Nous vous avons déjà parlé à de nombreuses reprises de Rockin '1000, ce super groupe rassemblant plus de 1000 musiciens issus d’Italie mais aussi du Canada, du Mexique, d’Angleterre, d’Autriche, d’Allemagne on encore de Bosnie.

Basé à Cesena en Italie, ce collectif a démarré ses activités en juillet 2015 en jouant une version mémorable de "Learn to Fly" des Foo Fighters pour demander à ces derniers de jouer dans leur ville. Épatés par le résultat, Dave Grohl et son groupe avaient accepté le défi et ont donné un concert dans la ville le 3 novembre 2015.

Les musiciens ont donc été logiquement très affectés quand ils ont appris le décès du batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins. Et c'est naturellement que des centaines d'entre eux se sont rassemblés sur la place de Turin en Italie pour rendre un bel hommage digne du batteur.

La vidéo, qui montre des centaines de batteurs et musiciens jouer la partie rythmique de l'hymne des Foo "Learn to Fly", est accompagnée du message suivant : "Il y a un mois, nous avons perdu Taylor Hawkins. Voici "Learn To Fly" interprété par les batteurs de Rockin'1000, notre hommage à un musicien inspirant à l'âme bienveillante."

Auparavant, le groupe avait rendu hommage à David Bowie en reprenant de manière très convaincante le titre " Rebel Rebel ".

En 2019, le concept a été délocalisé au Stade de France.

Si vous êtes intéressés, sachez que le Rockin'1000 recrute toujours des nouveaux membres à cette adresse.

