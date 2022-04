Regardez Dave Mustaine se faufiler dans le public d'un concert de Megadeth pour donner des médiators aux enfants

Le leader de Megadeth, Dave Mustaine, s'est faufilé dans le public de son propre show pour surprendre de très jeunes fans de metal.

C'est son côté le plus attendrissant que le chanteur et guitariste a offert dans une vidéo qu'il a partagée sur son compte Instagram il y a quelques jours. Dans des images adorables, on voit Dave prendre un peu de son temps pour faire le bonheur de jeunes métalleux dans la foule de son concert à venir.

Pendant ce qui semble être un moment calme avant le début du concert, le musicien se faufile incognito dans la zone assise du public de la salle de concert. Il est vêtu d'un sweat à capuche qui cache ses cheveux roux facilement identifiables et s'assied derrière une jeune famille.

Aucun adulte autour de lui ne semble se rendre compte qu'il est en présence de la star du metal. Dave Mustaine attire alors l'attention d'un jeune fan, lui tendant l'un de ses propres médiators avant de répéter le geste pour un autre enfant dans la même rangée.

On remarquera le mignon clin d'œil que le premier enfant donne au leader de Megadeth à la fin du clip.