Regardez Dark Vador reprendre les Red Hot Chili Peppers avec une foule de fans

Les marches de l'une des principales gares de Melbourne ont été le centre d'une séance de karaoké impromptue le mois dernier , quand des milliers d'amateurs de musique rock se sont mis à chanter avec un musicien très particulier.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des fans de Red Hot Chilli Peppers se rassemblant devant la gare de Southern Cross après le concert du groupe au Marvel Stadium en Australie.

La chanson emblématique du groupe de rock "Under the Bridge" a été entonnée par la foule lorsque l'un des musiciens de rue les plus appréciés de Melbourne, The Bass in Vader, ou simplement connu sous le nom de Dark Vador, a joué quelques accords du morceau sur sa guitare électrique.