Regardez cette reprise metal et médiévale complètement hallucinante d'ABBA

Cap sur l'Allemagne où un groupe de métalleux folk médiévaux allemands nommé Feuerschwanz nous propose une reprise très surprenante du classique "Gimme! Gimme! Gimme!" d'ABBA !

Feuerschwanz - dont le nom peut se traduire par "queue de feu" - est originaire d'Erlangen en Bavière et s'est formé en 2004. Depuis, ils se sont spécialisé dans des chansons amusantes de style médiéval évoquant principalement l'alcool, le sexe et la fête. On ne sait pas si c'est une soirée arrosée qui est à l'origine de la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui mais ces joyeux lurons germaniques ont décidé de s'attaquer à un énorme tube des suédois de Abba, en réalisant une transformation radicale de leur classique "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)".

Dans une vidéo assez grotesque mettant en vedette toutes sortes d'événements médiévaux improbables, les musiciens accompagnent cette reprise des gros riffs, de coups des tambours puissants, de violons, d'instruments en bois et même un ensemble de cornemuses.

"Le monde a définitivement besoin d'une autre reprise d'ABBA !" déclare le groupe en commentaire de la vidéo.

Mais le plus surprenant, c'est que cette reprise est en fait le résultat d'un pari entre les membres du groupe. Ils avaient parié que si leur album "Memento Mori" (sorti en 2021) battait le dernier album d'ABBA ("Voyage") dans les charts allemands, Feuerschwanz ferait une reprise du groupe suédois. Et assez étonnamment, "Memento Mori" est entré directement à la première place des charts cette semaine-là.

