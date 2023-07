Regardez cette reprise hallucinante de "I Believe In A Thing Called Love" chantée une octave plus haut que le titre original

Addie Nicole, la chanteuse du groupe Halocene, a époustouflé Justin Hawkins, le chanteur de The Darkness, avec une reprise impressionnante et aiguë de "I Believe In A Thing Called Love".

Justin Hawkins a réagi à une reprise spectaculaire du classique de The Darkness (sorti en 2003), "I Believe In A Thing Called Love".

Cette interprétation montre la chanteuse d'Halocene Addie Nicole chanter le morceau une octave entière plus haut que le morceau original, déjà célèbre pour les envolées de Justin Hawkins dans les aigus.

Après avoir découvert la performance de Nicole, le chanteur a semblé visiblement choqué par sa capacité à atteindre des notes aussi aiguës. Il a déclaré : "C'est une voix vraiment impressionnante. Je serais choqué d'entre ça en live parce que… oh mon dieu", avant de selancer dans une seconde écoute de la reprise.

"Quelle gamme", ajoute Hawkins. "Cette personne peut chanter une chanson de Darkness une octave plus haut.... C'est incroyable".

Découvrez cette performance ci-dessous: