Regardez cette reprise exceptionnelle de grands classiques des années 90

Martin Miller et son groupe de session ont repris Metallica, les Red Hot Chili Peppers, Bryan Adams, Alice In Chains, Radiohead et Lenny Kravitz dans un medley dingue des années 90.

Martin Miller est un musicien qui nous vient de Leipzig en Allemagne. Avec de nombreux amis musiciens, il réalise régulièrement des medleys dont la particularité est qu'ils sont enregistrés en une seule prise. On leur doit notamment des compilations plutôt épiques de Pink Floyd, Police, Toto, Deep Purple, Queen et Genesis.

Un pari un peu fou mais dont le résultat est souvent à la hauteur.

Il y a 2 semaines, ils se sont attaqués avec brio à quelques uns des plus grands classiques des années 80. Faisant une belle démonstration de leur musicalité, le groupe a apporté sa propre touche à ces morceaux tout en leur rendant hommage. On a particulièrement apprécié ce solo d'harmonie à double guitare sur le "Creep" de Radiohead.

On vous laisse apprécier la liste des titres choisis :

1. Enter Sandman - Metallica

2. Under The Bridge - Red Hot Chili Peppers

3. Man in the Box - Alice in Chains

4. Creep - Radiohead

5. Are You Gonna Go My Way - Lenny Kravitz

6. Everything I Do - Bryan Adams

Un medley à découvrir ci-dessous: