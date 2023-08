Regardez cette reprise épique d'Evanescence par plus de 450 musiciens

Une prestation impressionnante pour cette reprise de "Bring Me To Life".

Rocknmob est un phénomène né en Russie à l'initiative d'un certain Andrei Lebedev.

Ce fan de rock organise régulièrement des évènements durant lesquels il rassemble des centaines de musiciens en extérieur pour reprendre ensemble des reprises de grands hymnes musicaux. Ces rassemblements sont ouverts à tous les musiciens car des propres mots de l'organisateur, "plus nous avons de musiciens, plus les performances seront réussies".

Pour la prestation que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui, le collectif s'était donné rendez-vous au célèbre parc VDNKh (un acronyme qui signifie "Exposition des Réalisations de l'Économie Nationale") à Moscou.

Et ils étaient plus de 450 musiciens (batteurs, guitaristes, bassistes, claviéristes, etc...) à s'attaquer au plus grand tube du groupe Evanescence : "Bring Me To Life". Et le résultat, à découvrir ci-dessous, est plutôt épatant.