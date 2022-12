Regardez cette reprise brutale de Slipknot par une petite fille de 10 ans

Cette version féroce du classique de Slipknot a été créée par la O'Keefe Music Foundation.

Si vous êtes des habitués de cette rubrique, vous avez déjà entendu parler de la O'Keefe Music Foundation.

Il s’agit d’une association américaine à but non lucratif qui propose des cours de musique gratuits, des camps, des sessions d'enregistrement et des clips vidéo aux jeunes musiciens du monde entier.

Les enfants de la O'Keefe Music Foundation adorent le metal des années 90. Les élèves – qui vont de l'école primaire au lycée – ont déjà donné leur propre version de nombreux classiques du genre, de "Du Hast" de Rammstein à "Wait and Bleed" de Slipknot en passant par "Becoming" de Pantera.

Pour cette nouvelle vidéo, c'est la jeune Zoë Franziska, 10 ans, qui propose une reprise brutale de "The Heretic Anthem" de Slipknot avec le reste du groupe composé d'enfants âgés de 7 à 17 ans.

"ATTENTION : Zoë est si intense que votre écran pourrait prendre feu", peut-on lire dans la description de la vidéo. "Vous pourriez faire des cauchemars si vous la regardez dans les yeux et vous pourriez commencer à penser que Corey Taylor a besoin d'un coach vocal. Un coach vocal nommé Zoë Franziska."

Cette performance comprend également un tout nouveau solo de guitare, écrit par un guitariste de 12 ans : Xander Markewich.

Une version perturbante de ce classique de Slipknot que l'on vous propose de découvrir ci-dessous :