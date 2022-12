Regardez cette petite fille de 9 ans reprendre Metallica avec beaucoup de talent

"For Whom the Bell Tolls" n'est pas le morceau le plus commercial de Metallica.

Mais ne dites pas à la jeune guitariste prodige de 9 ans Maya Neelakantan.

Nous avions fait sa connaissance en juin dernier quand sa reprise épique du morceau "7empest" de Tool avait fait le tour d’Internet. Une reprise qui avait réussi à impressionner Adam Jones, le guitariste de Tool lui-même. Ce dernier avait tellement apprécié le talent précoce de Maya qu'il lui a offert un exemplaire signé de l’une de ses guitares Gibson Les Paul.

Dans une vidéo récente publiée sur sa chaine YouTube, la jeune musicienne propose une nouvelle démonstration de ses talents (qui ne sont pas sans rappeler ceux de Nandi Bushell). Elle y propose son interprétation du classique de Metallica, "For Whom the Bell Tolls" (" Pour qui sonne le glas " en français) dans laquelle elle joue toutes les parties de basse et de guitare.

Une reprise qui se veut aussi être un hommage à Cliff Burton, le deuxième bassiste du groupe décédé tragiquement le 27 septembre 1986 lorsque le bus de tournée de Metallica se renverse dans les régions rurales du sud de la Suède.

Nous vous laissons le plaisir de découvrir sa superbe performance ci-dessous.