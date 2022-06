Regardez cette petite fille de 9 ans maitriser un morceau très complexe de Tool

Comme elle l'explique dans l'intro de sa publication, ce morceau a une signification particulière pour la jeune guitariste.

"Il y a quelques semaines, c'était mon anniversaire", révèle-t-elle, "Je viens d'avoir 9 ans et comme cadeau, j'ai reçu cette superbe nouvelle guitare Les Paul. C'est ma chanson préférée et c'est la chanson la plus difficile j'ai jamais joué et c'est la première chanson que je joue avec ma nouvelle guitare, donc j'ai été très enthousiaste de vous la montrer."

