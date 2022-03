Regardez cette petite fille de 8 ans reprendre Korn avec beaucoup d'énergie

Si vous êtes des habitués de cette rubrique, vous avez déjà entendu parler de la O'Keefe Music Foundation.

Il s’agit d’une association américaine à but non lucratif qui propose des cours de musique gratuits, des camps, des sessions d'enregistrement et des clips vidéo aux jeunes musiciens du monde entier.

Cette fois, elle nous propose une version de "Freak on a Leash" de Korn, chantée par Zoe Franziska, âgée de seulement 8 ans.

"Quand Zoe, 8 ans, ne dessine pas des licornes, ne joue pas à la marelle et ne regarde pas des dessins animés, elle aime s'attaquer aux chansons de Korn", explique un communiqué de presse de la Fondation O'Keefe.

La petite est accompagnée de jeunes musiciens à peine plus âgés qu'elle : Dominic Donile à la guitare solo, Evan Harris à la batterie, Fritz Dannemiller à la basse et Ashton Hall à la guitare rythmique.

La O'Keefe Music Foundation propose des cours de musique gratuits pour les enfants. "Avec votre aide", peut-on lire sur son site web, "tous les enfants, quelle que soit leur situation économique, ont accès à une éducation musicale de haute qualité, à des instruments haut de gamme, à un équipement d'enregistrement professionnel et à la possibilité de réaliser leurs rêves !"

Découvrez les images de cette dernière performance ci-dessous :