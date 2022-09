Regardez cette nageuse réaliser un "moonwalk" exceptionnel... sous l'eau

Une performance assez incroyable.

Dans la vidéo ci-dessous, vous allez découvrir Kristina Makushenko, 27 ans, championne du monde de natation synchronisée devenue une véritable star des réseaux sociaux, effectuant un moonwalk, ce pas de danse popularisé par Michael Jackson, sous l'eau et... à l'envers.

Celle qui est connue sur TikTok en tant que "Aqua Queen on heels" se décrit comme une "danseuse sous-marine". Elle partage des vidéos et du contenu sur TikTok et Instagram, et le tout est vraiment très captivant. Cette nageuse est capable de prouesses exceptionnelles sous l'eau !

Il nous semble utile de vous rappeler que Kristina a été 4 fois championne du monde et d’Europe de natation artistique.