Regardez cette mariée et ses sœurs surprendre les invités avec une reprise explosive des Rolling Stones

Il faut dire que les 3 jeunes femmes sont, en fait, loin d'être des débutantes. Avec leur papa, le Dr. John Balzano, elles ont formé le groupe Spinning Jenny qui a son petit succès dans la région et parcourt régulièrement les salles de concert de l'Ohio.

N'hésitez pas à visiter leur page Facebook si vous désirez en entendre plus et dites-nous ce que vous en penser sur notre page Facebook ou via Twitter.