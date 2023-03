Regardez cette adorable petite fille hurler sur des versions metal de la Reine des Neiges et Bob l’éponge

L'avenir du metal est entre de bonnes mains avec cette jeune fille qui apprend à hurler avec l'aide de son père métalleux. Et elle montre déjà un talent précoce vraiment impressionnant.

En avez-vous déjà voulu à vos parents de ne pas vous avoir poussé à suivre des cours de musique ou à vous engager dans un passe-temps créatif dès votre plus jeune âge ? Si c'est le cas, les vidéos que nous vous proposons aujourd'hui ne va pas arranger les choses.

Dans celles-ci, on constate que Devin Nickles, le papa de la petite Audrey, a échangé les jouets de sa toute petite fille contre un microphone. Et le résultat a dépassé ses espérances.

Lorsqu'il ne joue pas de la batterie dans son groupe de metal Wind Cries Mary, Devin passe donc beaucoup de temps dans son home studio avec sa fille, qui aime hurler au son de sa musique. Son papa lui a donné des instructions claires sur la façon de crier efficacement et en toute sécurité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la petite Audrey se montre très impressionnante dans cet exercice.

C'est sur son compte TikTok que papa Devin nous montre les résultats de cet apprentissage particulier. On peut y voir notamment l'adorable petite reprendre "Let It Go" de La reine des neiges - tout en portant un costume éblouissant d'Elsa - mais dans une version bien plus electrique que l'originale. Audrey commence par crier "LET IT GOOOOOOOOOO" avant de nommer bruyamment tous les personnages au son de riffs très lourds : 'OLAF! KRISTOFF ! ELSA!'. Pendant ce temps, son petit frère regarde tout en faisant du headbanging. Le tout est vraiment très mignon.

Dans la vidéo suivante, elle propose une mini version metal du thème de Bob l'éponge, avant d'hurler de manière impromptue "licornes" et "lapins".

Dans une autre vidéo, Audrey déclare son admiration pour une certaine série de dessins animés pour enfants en criant "PEPPA PIG" avant d'enchainer avec un énigmatique (et adorable) "BLEGH !".

Devin et Audrey ont prévu de compiler toutes ces expériences sur un album qui sortira bientôt et sera intitulé Toddler Terror Album.

Découvrez quelques-uns des chants badass d'Audrey ci-dessous: