Regardez cette adorable chorale d'enfants reprendre... Iron Maiden

Le titre "Wasted years" du groupe de Bruce Dickinson n'a jamais semblé aussi mignon.

Quand on est fan d'un groupe comme Iron Maiden, on ne peut pas avoir échappé à pléthore de reprises sur le web et les réseaux sociaux. Mais parfois, on arrive encore à être surpris, ému ou étonné par une vidéo qui a un petit quelque chose en plus.

C'est le cas de celle que nous vous proposons aujourd'hui. On y voit une chorale de (très) jeunes enfants reprendre un titre du groupe de metal américain. Mais plutôt que d'opter pour une enième réinterprétation de "The Trooper", "Fear of the Dark" ou "Run to the Hills", le professeur a choisi d'apprendre à ses petits élèves le titre "Wasted Years", quatorzième single de la carrière d'Iron Maiden et le premier issu de l’album Somewhere in Time de 1986.

Le résultat donne un moment mignon à craquer que nous vous proposons de découvrir ci-dessous :