Regardez cet homme sauter complètement nu dans la foule pendant un concert de metal

Parfois, ça peut être très dangereux d’être au premier rang.

La saison des festivals est bel et bien lancée. Si d’ordinaire, ces événements festifs sont toujours propices à la fête sans limite et aux débordements d’enthousiasme, les chaleurs de ces derniers jours ont sans doute aider à rajouter encore plus de piment lors du Retie Rockt, un festival qui avait lieu la semaine dernière dans la commune de Réthy en province d’Anvers.

Pendant la prestation déjà bien énergique du groupe de metal belge Stake (dont vous avez pu faire connaissance lors du Metal Café que nous avons organisé à Mons l'année dernière), un homme complètement nu - et surgi de nulle part - a débarqué sur scène à la grande surprise des membres du groupe avant de sauter dans les premiers rangs du public qui n’avait rien demandé.

La scène plutôt insolite est à découvrir dans la vidéo ci-dessous :