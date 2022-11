Regardez cet homme entraîner tout un parc à chanter "Livin 'On A Prayer" de Bon Jovi

Ces Londoniens se sont mis à chanter spontanément le classique de Bon Jovi, "Livin' On A Prayer".

Incontournable dans la discographie de Bon Jovi et véritable signature du groupe, "Livin' on a Prayer" est considéré comme un classique du rock que tout le monde (ou presque) connait.

C'est sans doute ce qui a poussé l'homme sur la vidéo que nous vous présentons aujourd'hui à entonner le morceau en plein milieu d'un parc public à Londres près de la station Embankment à proximité de la Tamise. Et il ne s'attendait certainement pas à la réaction qui allait suivre. Londres étant Londres, on aurait pu s'attendre à des regards désapprobateurs de la part des passants mais pas cette fois.

Au fur et à mesure que notre homme chante le morceau de tout son coeur, il est rejoint par les nombreuses personnes présentes dans le parc qui se mettent à chanter avec lui jusqu'au refrain épique.

Une vidéo qui a ému de nombreux internautes : "C'est peut-être ce que l'humanité a fait de plus proche de la paix dans le monde", a commenté l'un d'eux sur les réseaux.

