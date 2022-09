Regardez cet homme en caleçon jouer du Death Metal avec un violoncelle dans un parc public

Le web ne cessera jamais de nous surprendre.

C'est encore le cas avec la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui.

Si vous alliez dans un parc et que vous tombiez sur un homme en sous-vêtements en train de jouer du death metal avec un violoncelle et deux grosses caisses, lui donneriez-vous un pourboire ? Étonnamment, c'est exactement ce que certains spectateurs ont fait et ce moment insolite a été capturé en vidéo.

À la fin de cet enregistrement, qui a été partagé sur Twitter, le musicien en boxer noir reçoit même un tonnerre d'applaudissements. "Plus de parcs publics devraient avoir des gens qui jouent du death metal au violoncelle et en sous-vêtements", a écrit l'utilisateur de Twitter qui a partagé le clip.

Mais qui est ce mystérieux musicien ?

Il s'agit d'un artiste français qui est actif sous le pseudo de Mr Marcaille et dont vous pouvez écouter la chanson originale - "Fuck Off and Die" - directement ci-dessous :

Le résultat est à découvrir en vidéo ci-dessous :