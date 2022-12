Regardez cet homme arrêter un bus à Liège pour chanter Michaël Jackson

La vidéo a fait le tour du monde et a bien fait bien rire les internautes.

Cap sur Liège ce matin. La principauté a été le cadre d'une scène assez insolite dont la vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux. On y voit un homme, des lunettes de soleil à la main, un gant blanc enfilé, arrêter un bus du TEC, à hauteur de la rue Gretry dans la ville de Liège.

L’homme s'est placé devant le bus juste en face du chauffeur et a posé sa main droite sur la vitre avant du véhicule avant d'entamer le classique de Michael Jackson, "They Don't Care About Us", un titre extrait du double album HIStory sorti en 1995.

Le chauffeur, que l'on peut apercevoir dans sa cabine, est resté impassible mais derrière, de nombreux automobilistes commençaient à s'impatienter et ont klaxonné abondamment. La vidéo se termine à l'instant où... le peloton anti-banditisme de la police de Liège s'apprête à intervenir.