Regardez ces jeunes mariés se déchainer en chantant du System Of A Down

On aurait vraiment aimé être invités à ce mariage.

"Chop Suey" de System Of A Down est un hymne phare du metal des années 2000 qui a bercé la jeunesse de toute une génération.

Il n'est donc pas rare de tomber sur des vidéos où des gens chantent ce morceau (apparu à l'origine sur l'album Toxicity en 2001) avec plus ou moins de réussite et de talent.

Mais dans la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui (et partagée par @goodtermsband, un groupe engagé pour animer ce mariage), il n'est pas question de performance artistique mais plutôt d'un beau moment de lâcher prise et de communion entre des jeunes mariés et leurs proches autour de ce morceau qui a certainement eu un rôle important dans leur histoire commune.

Alors, félicitations aux jeunes mariés et à leurs amis pour cette union qui sera, nous en sommes certains, remplie de beaux moments partagés comme celui-là.