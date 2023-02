Regardez ces guitaristes rater complètement leurs acrobaties

De tous les mouvements de scène célèbres des rockeurs, faire tourner sa guitare autour de soi est probablement l'un des plus cool.

La rotation classique, la rotation inversée ou les rotations multiples ne sont que quelques exemples de démonstrations acrobatiques chères à nos amis fans de cet instrument à 6 cordes.

Quand un guitariste fait tourner sa gratte sur scène, c'est évident : tout le monde le regarde ! Cependant, ce qui peut encore plus attirer l'attention, c'est quand cette tentative tourne terriblement mal. Et lorsqu'une guitare (ou une partie du corps d'un collègue musicien) est abimée à la suite d'une rotation ratée, le musicien n'a plus que ses mains pour pleurer.

Bref, nous avons surtout décidé de vous faire sourire aujourd'hui avec cette compilation de guitaristes se lançant dans des démonstrations qui ne vont pas du tout se passer comme prévu.