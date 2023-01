Regardez ces gens avoir la peur de leur vie à cause de James Brown

Voici une nouvelle tendance qui fait fureur sur le réseau social TikTok.

Le principe est simple : des gens décident de faire peur à des membres de leur famille ou des amis en lançant de manière inattendue, le volume à fond de préférence, le début de la chanson de James Brown "I Got You (I Feel Good)" et et son célèbre cri d'introduction. Ce qui ne manque jamais de faire sursauter la personne en question.

Vous aussi vous voulez piéger un proche? C'est simple : il vous suffit d'avoir votre téléphone connecté à une enceinte Bluetooth à proximité, de lancer les 1ères secondes du titres et BIM, c'est le succès assuré.

C'est évidement encore plus drôle si votre ami/sœur/frère/parent est occupé à faire la vaisselle, plier du linge, etc... Et n'oubliez pas d'avoir de quoi filmer la scène pour en garder un souvenir mémorable (par contre, évitez quand même de faire ce genre de blagues avec des personnes qui seraient cardiaques).

Et si vous avez besoin d'inspiration, voici une compilation des meilleures vidéos de ce challenge amusant :