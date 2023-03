Regardez ces étudiants de Virginia Tech chanter "Enter Sandman" de Metallica après que la NCAA l’ait interdit

Les Hokies se sont imposées avec une marge impressionnante de 58-33, se qualifiant pour un match contre l’État du Dakota du Sud, neuvième tête de série. Une fois de plus, la section étudiante a chanté "Enter Sandman" à la fin du match. Et une fois de plus, les Hokies se sont imposées 72 à 60. Elles affronteront ensuite le Tennessee (4e) lors d’un match à Seattle.

La tradition de jouer "Enter Sandman" avant les matchs de Virginia Tech remonte à la saison de football en 2000. Des chansons de Guns N' Roses ("Welcome to the Jungle") et d’Alan Parsons Project ("Sirius") ont également été envisagées, mais c’est finalement Metallica qui a été choisi comme musique d’entrée des équipes.

Concernant Metallica, les fans pourront voir le groupe lors de sa tournée mondiale 2023-2024 autour du prochain album, 72 Seasons, qui sortira le 14 avril.