Regardez ces enfants reprendre Tina Turner de manière impressionnante

La légende du rock et du R&B a inspiré les jeunes générations.

Tina Turner nous a quittés ce 24 mai. Depuis, les hommages n'ont cessé d'affluer à travers le monde et nous avons consacré un dossier complet à celle qui continue aujourd’hui d’inspirer de nombreuses et nombreux artistes à travers le monde.

Et son influence se fait notamment ressentir sur les plus jeunes générations. On en veut pour preuve ces très jeunes candidates qui ont choisi d'interpréter des titres de cette véritable icône féminine du rock lors de leurs auditions pour les différentes versions de The Voice Kids à travers le monde.

Dans la première vidéo, on découvre la (très) jeune Taïsia Skomorokhova (7 ans) qui a ébloui le jury de l’émission " The Voice Kids " en Ukraine en interprétant "Simply the Best" de Tina.

Dans la vidéo suivante, c'est Courtney, une jeune fille britannique très timide de 12 ans qui, une fois sur scène, se transforme en véritable superstar habitée par "Nutbush City Limits", la chanson qu'elle a choisi de présenter devant des coachs très impressionnés.

Et enfin, plus proche de nous, c'est en France que nous emmène la troisième vidéo, à la rencontre de Romane, une lycéenne pétillante de 14 ans qui reprend le cultissime "Proud Mary" avec beaucoup de talent.

Les vidéos sont à découvrir ci-dessous :