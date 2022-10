Regardez ces enfants perdre la tête sur du Metallica, Slipknot et d'autres lors d'un spectacle de marionnettes

Cap sur le Chili ce matin à la rencontre de Bullicio Puppets.

Ils sont de véritables légendes dans leur pays. La société Bullicio Puppets propose des spectacles de marionnettes sur le thème du metal pour les enfants, et le résultat est vraiment incroyable.

Ce numéro de marionnettes permet de garder la flamme du metal bien vivante sous la forme de spectacles de marionnettes très énergiques à destination du jeune public à l'aide de grand classiques du genre.

Dans une vidéo récente, Bullicio Puppets, créé par Fabian R Salazar Albornoz, présente une scène de concert en action dans laquelle le personnage principal, la marionnette Jack Distortion, s'éclate au son de "Hardwired" de Metallica, de titres de Slipknot et d'autres.

Initier les enfants au metal est bien sûr un must pour tout parent fan de métal, et quelle meilleure façon de faire naitre une passion pour le heavy que des simulacres de concerts avec des marionnettes ? De plus, les enfants semblent vraiment adorer cela : ils font du headbanging, dansent sauvagement et sont véritablement déchainés.