Regardez ces deux jeunes musiciennes reprendre "Freebird" de Lynyrd Skynyrd à la cornemuse et au violon

Ces deux jeunes artistes atypiques nous proposent une performance inattendue.

Voici une version inhabituelle mais très rock de l'un des solos de guitare les plus célèbres de tous les temps, celui de "Freebird" de Lynyrd Skynyrd. Tout a démarré quand Ally the Piper, une musicienne talentueuse probablement et connue pour ses incroyables reprises à la cornemuse, a mis en ligne une vidéo d'elle-même jouant le solo emblématique de ce classique sur une cornemuse écossaise. Et c'était déjà très impressionnant!

Une semaine plus tard, c'est la non moins talentueuse violoniste Mia Asano qui décidait, à la demande de ses followers, de reprendre à son tour ce solo iconique avec une virtuosité évidente.

Les deux musiciennes étant amies (et se lançant d'ailleurs prochainement dans une tournée commune aux USA), elles ont décidé d'unir leurs forces afin de proposer avec beaucoup d'entrain une reprise commune du fameux "oiseau libre" et le résultat est aussi agréable à voir qu'à entendre.

[video]