Regardez ces classiques de Metallica, Led Zeppelin, System Of A Down et Linkin Park repris avec des instruments insolites

On voyage direction le Canada aujourd'hui à la rencontre d'un véritable magicien des percussions nommé Joe Porter.

Joe Porter est un percussionniste, professeur et compositeur canadien. Il enseigne au Conservatoire de musique de l'Université de Lethbridge et est directeur adjoint du Global Drums Percussion Ensemble de l'Université de Lethbridge.

Joe est également récipiendaire des Global Music Awards, de la médaille d'or pour la créativité et l'originalité, et a été lauréat de plusieurs concours de concertos.

Vous l'aurez compris, le monsieur est loin d'être un manchot. Mais si cet artiste est connu dans le monde entier, c'est aussi grâce à sa chaîne YouTube sur laquelle il reprend certains des morceaux les plus populaires de tous les temps en utilisant de merveilleux instruments, dont certains sont très rares.

Sa dernière vidéo est réellement impressionnante et intéressante pour les fans de rock. En moins de deux minutes, Joe Porter parcourt les classiques de Metallica, Led Zeppelin, System Of A Down et Linkin Park avec divers instrument plutôt fascinants: un hammered dulcimer, des cymbales à doigts, un steel tongue drum, des handpans et un marimba !

Le résultat est à admirer en vidéo ci-dessous :