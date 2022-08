Regardez ces chats perdre la tête au son d'Iron Maiden

Vous en voulez encore ? Ça tombe bien : cet utilisateur de TikTok se présentant sous le pseudo de konkoinduueq a créé un compte dédié à cette merveilleuse union entre les chats et le metal. On peut notamment y trouver des chats qui dansent sur "The Trooper", "Fear Of The Dark" et plein d'autres. Et si Iron Maiden n'est pas votre tasse de thé, on y trouve aussi la vidéo d'un chat qui danse sur "Chop Suey" de System Of A Down.

Iron Maiden continue actuellement sa tournée Legacy Of The Beast en Europe. C'est dans ce cadre que le groupe a récemment lancé son propre train, sur lequel les fans ont ou voyager depuis Stockholm pour assister au spectacle du groupe à Göteborg le 22 juillet. Baptisé 'Train 666', le véhicule était un modèle X74 74004, habillé des insignes du groupe et rempli de produits Maiden en édition limitée pour les 244 heureux passagers.

Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook ou sur Twitter.