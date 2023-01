Regardez ces 400 musiciens reprendre Linkin Park en hommage à Chester Bennington

Une nouvelle vidéo grandiose de CITYROCKS, le "plus grand groupe de rock d'Europe Centrale" (d'après eux-mêmes bien sur).

On voyage du coté de la Hongrie ce matin avec une nouvelle vidéo du grand rassemblement de musiciens CITYROCKS.

Tous les ans, ce collectif rassemble sur un terrain de la taille d'un terrain de football plus de 400 batteurs, guitaristes, bassistes, claviéristes et chanteurs pour un grand évènement durant lequel ils interprètent pas des classiques du rock. Parmi ces musiciens venus des quatre coins de la Hongrie mais aussi de l'Europe, on retrouve des professionnels mais aussi des écoliers, des adolescents et des préadolescents, des mamans et des papas, des mamies et des grands-pères avec un point commun: ils sont tous fans inconditionnels de rock.

Dans une vidéo récemment publiée sur la chaine Youtube de CITYROCKS, on peut voir tout ce beau monde livrer une performance épique et collégiale sur le titre "New divide" de Linkin Park.

Un bel hommage au regretté Chester Bennington, chanteur de Linkin Park, qui nous a quittés il y a déjà plus de 5 ans.