Regardez ce technicien sauver le concert de ce batteur de metal de manière surprenante

Les techniciens de batterie sont extraordinaires, capables de réaliser des exploits remarquables pour leurs collègues batteurs.

Lors d'un concert (ayant eu lieu le 27 mai), le technicien de batterie du batteur du groupe de metal Polyphia, Clay Aeschliman, est non seulement venu en aide au batteur en détresse, mais l'a fait d'une manière vraiment impressionnante.

Ce jour là, Polyphia donnait un concert au So What?! Festival et les choses ne se sont pas tout à fait passées comme prévues. Les écouteurs intra-auriculaires du batteur de Polyphia, Clay Aeschliman, sont tombés en panne pendant la performance du groupe. Cela signifiait qu'il ne pouvait plus du tout entendre ses compagnons de groupe Polyphia ou avoir une sorte de métronome dans les oreilles pour se maintenir dans le tempo.

Heureusement, le technicien de batterie d'Aeschliman, Chris Lent, est venu à sa rescousse en tapant le rythme des morceaux du groupe sur sa jambe pour le reste de leur set.

C'est réellement impressionnant et c'est à voir en vidéo ci-dessous :