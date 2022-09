Regardez ce musicien proposer une version DINGUE de "Song 2" de Blur

Ce musicien se sert d'un instrument très particulier.

Il y a des millions de musiciens talentueux sur Instagram et TikTok (qui sont visiblement devenus "the place to be" pour se faire découvrir), mais Stuart Crout, alias "PocketsUke", n'est pas un créateur de contenu comme les autres.

Ce génie musical maîtrise à lui seul 13 instruments - dont le glockenspiel, l'otamatone, le mélodica et le cajon - et a inventé son propre instrument original : le "kazookeylélé", un croisement entre un kazoo et un ukulélé. Crout a déjà partagé de nombreuses reprises de classiques sur ses réseaux sociaux (par exemple : " All Star " de Smash Mouth et " God Only Knows " des Beach Boys) et est capable jouer de plusieurs instruments en même temps.

"Ma musique et mes vidéos sont essentiellement des tentatives pour essayer de me relever et d'être positif au jour le jour, en particulier au vu de la situation mondiale actuelle", a déclaré Crout au site ELLE.com. "Si j'arrive à me faire rire ou sourire tout en créant quelque chose d'étrange ou de bizarre, je sais que je vais bien. J'essaie de partager le bonheur avec autant de personnes que possible via les réseaux sociaux."

Voici un objectif admirable et nous sommes ravis de partager un peu de cette bonne humeur communicative avec vous :