Regardez ce mash-up improbable entre Metallica et Men At Work

Personne n'aurait jamais pensé à associer "One" de Metallica et "Down Under" de Men at Work.

Ces deux morceaux sont effectivement aux antipodes l'un de de l'autre. Mais ce n'est pas ce genre de détail qui peut arrêter Bill McClintock, ce Youtubeur génial spécialiste des mashups brillants et créatifs à la fois.

Il nous propose donc ici une nouvelle mixture musicale qui, contrairement aux apparences, fonctionne vraiment bien.

Si, de base, on semble naviguer entre deux mondes que tout oppose, Bill McClintock place ici la barre très haut et arrive à trouver ce petit truc qui lie les deux morceaux pour en faire quelque chose d'assurément un peu étrange mais plutôt réussi et même très entrainant. Et en bonus, il se paie le luxe de placer un petit extrait de "Painkiller" de Judas Priest.

Le résultat se nomme Mentallica - "Land Down One-der" et on vous laisse le découvrir dans la vidéo ci-dessous :