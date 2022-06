Regardez ce magnifique court-métrage sur la vie du peintre Degas

L’Opéra National de Paris propose une nouvelle fiction intitulée "Degas et moi", dédiée au peintre et à sa vie d’artiste.

Degas, célèbre peintre, graveur, sculpteur et photographe, naturaliste et impressionniste français du 19e siècle est mis à l’honneur dans un superbe court-métrage.

Durant toute sa carrière, l’artiste a fait de l’Opéra le point central de ses travaux et c’est pour cette raison que l’Opéra National de Paris a décidé de lui consacrer un court-métrage. Edgar Degas a en effet passé beaucoup de temps à explorer les loges, les scènes et salles de danse des Opéras mais il s’est aussi intéressé aux personnes qui les fréquentaient, les chanteurs, les danseurs, les musiciens et les spectateurs.

Pour réaliser ce court-métrage, l’Opéra National a fait appel au réalisateur Arnaud des Pallières. Celui-ci mêle danse et dessin et lève le voile sur la part d’ombre de l’artiste.

Une exposition dédiée à Degas était alors actuellement à découvrir au Musée d’Orsay à Paris jusqu’à janvier 2020. Cette exposition était la première à se focaliser sur le travail que Degas a réalisé sur l’Opéra : "Cet univers clos est un microcosme aux infinies possibilités et permet toutes les expérimentations : multiplicité des points de vue, contraste des éclairages, étude du mouvement et de la vérité du geste" peut-on lire sur le site de l’exposition.