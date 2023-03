Regardez ce jeune batteur s'éclater sur un titre de Maneskin

L'enthousiasme de ce jeune musicien fait plaisir à voir.

Les enfants prodiges sont très populaires sur le web, car le public peut les voir grandir et améliorer leurs compétences. Un batteur de 12 ans surnommé Liam Kickbeat commence à se faire un nom grâce à ses réseaux sociaux sur lesquels il poste des vidéos de ses covers à la batterie de Muse, Toto, Harry Styles mais aussi des tubes pop du moment.

Liam a pris gout à la musique grâce à son guitariste de papa. Dès son plus jeune âge, ses parents le voyaient taper sur toutes les poubelles de la maison avec des cuillères en bois. Ses parents l'ont donc inscrit à des cours de musique et le jeune garçon n'a plus jamais arrêté depuis et a déjà eu l'occasion de se produire sur de nombreuses scènes.

Dans sa toute dernière vidéo, on peut voir le jeune garçon s'éclater sur le titre "Beggin’", classique de The Four Seasons remis au gout du jour par Måneskin avec le succès que l'on sait.

Un entrain certain qui nous montre que la force d'une bonne chanson peut transcender les générations.

