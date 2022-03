Regardez ce jeune batteur de sept ans reprendre parfaitement Slipknot à la TV américaine

Caleb Hayes, un jeune batteur âgé de sept ans, est apparu ce 2 mars dans la célèbre émission américaine The Ellen Show pour jouer une reprise de "Sulfur" de Slipknot.

Son passage dans l'émission a démarré en montrant le petit garçon jouer une version raccourcie du titre "Sulfur" à la perfection, avant de s'asseoir pour une interview avec Ellen. Vers la fin de l'interview, Ellen a offert à Hayes une caisse claire signature de Jay Weinberg (le batteur de Slipknot), pour laquelle le jeune batteur économisait depuis des mois.

Découvrez les images de cette performance ci-dessous :

Au cours de l'interview, le jeune Caleb a révélé qu'il avait commencé à jouer de la batterie à l'âge de deux ans, en suivant les traces de son père, citant Slipknot comme son groupe préféré. Après la diffusion du passage de Caleb, Jay Weinberg, le batteur de Slipknot, s'est rendu sur les réseaux sociaux pour faire l'éloge du jeune talent.

" Une fois de plus, tu as rendu fiers tous tes grands frères de Slipknot ! Quelle façon de t'approprier le morceau et de livrer une performance fantastique. Je suis tellement content de te voir tout déchirer au Ellen Show, et que tu rentres chez toi avec une nouvelle caisse claire. Joue fort et souvent, mon ami – je sais que tu le feras ! ", a écrit Weinberg sur Instagram.

Caleb Hayes avait déjà attiré l'attention de la communauté metal au début de 2020, lorsqu'une vidéo de lui en train de jouer de la batterie lors d'un concert de Slipknot est devenue virale. Moins de deux semaines plus tard, Weinberg avait emmené Caleb Hayes sur scène à la fin d'un concert pour prendre une photo avec lui et la foule, et avec tout le groupe dans les coulisses.