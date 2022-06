Regardez ce guitariste jouer tout un concert en direct des toilettes

Tout ça pour une question de chaleur...

Tracii Guns, le co-fondateur du groupe de glam-metal des années 80 L.A. Guns, a livré une performance complète depuis les toilettes situées dans les coulisses de la salle de concert dans laquelle son groupe jouait - à Plano au Texas - la semaine dernière.

Comme le souligne le site Blabbermouth, les lieus avaient été aménagé pour qu'il puisse entendre et jouer avec ses camarades de groupe qui, eux, étaient bien sur sur scène.

"Beaucoup de gens savent que je souffre d'anxiétés", a déclaré Tracii Guns dans une publication sur les réseaux sociaux pour expliquer son geste. "Alors que j'arrive à controler la situation 95% du temps, la chaleur est le seul déclencheur que je ne maitrise pas et je ne peux tout simplement pas jouer sous la chaleur. MAIS!!! Nous avons trouvé une solution pour le show d'aujourd'hui : je jouerai dans une salle de bain confortable située directement derrière la scène dans laquelle il y a la climatisation. Je diffuserai ma prestation en direct sur Instagram pendant le concert si vous avez vraiment besoin de me voir jouer. Je m'excuse pour mon cerveau fou."

Cet endroit, le Legacy Hall Plano, est situé en plein air avec plus de 20 restaurants et bars autour de lui, ce qui était un problème pour le musicien. Le bassiste du groupe, Johnny Martin, lui a alors proposé de jouer dans la salle de bain des coulisses et l'a aidé à y installer des câbles, du matériel audio et un écran vidéo.

"Tracii n'allait pas du tout jouer le spectacle", a déclaré le bassiste des Guns, Johnny Martin, dans sa propre publication sur les réseaux sociaux. "Parce que son anxiété est encore assez présente. Il m'a dit qu'il n'allait pas faire le show, car la chaleur était tout simplement trop insupportable pour son état. Et que nous aurons juste Ace [Von Johnson, l'autre guitariste de L.A. GUNS] pour s'occuper de ses parties. Donc, en gros, nous aurions joué à quatre. J'ai proposé de lui trouver un endroit climatisé près de la scène. Et… VOILA ! … Nous voilà. C'est bien mieux que de jouer sans lui. Je suis un PUT*** de génie !"

Découvrez comment cela s'est passé :