Regardez ce groupe transformer vos chansons rock et pop préférées dans des versions bluegrass incroyables

Le résultat est vraiment de grande qualité.

Désireux de prouver qu'une grande chanson est une grande chanson, peu importe le genre, les membres du quatuor Iron Horse, basé en Alabama, ont décidé d’adapter des grands classiques du rock et de la pop dans leur style de prédilection : le bluegrass.

Dernièrement, après avoir adopté des tubes de Nirvana, Elton John ou encore Green Day, ils ont décidé de s’approprier le titre "Better Man" de Pearl Jam.

Le quatuor composé du joueur de mandoline Tony Robertson, du chanteur-guitariste Vance Henry, du joueur de banjo Anthony Richardson et du bassiste Ricky Rogers a juste conservé les paroles et la mélodie d'Eddie Vedder et de son groupe pour les transformer en un titre bluegrass complet avec de superbes harmonies en bonus.

Vous pouvez découvrir le résultat ci-dessous :