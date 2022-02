Regardez ce groupe punk se déchaîner en pleine rue en défiant la police

Cap sur le Nord de l'Angleterre ce matin à la rencontre d'un groupe très exalté : Glitchers.

Ils ont récemment fait beaucoup de bruit (c'est le cas de le dire) avec une vidéo dans laquelle on les voit se déchainer lors d'une performance très haute en couleurs et refuser de stopper celle-ci malgré plusieurs plaintes pour nuisances sonores et la demande insistante de la police locale.

La scène se passe dans la rue principale de Huddersfield, dans le West Yorks en Angleterre. On y voit Jake Haydn - le leader du groupe punk local Glitchers - chanter à travers un mégaphone avant de balancer celui-ci sur le sol et de saccager tout ce qu'il y a autour de lui tout en se trémoussant devant un agent de police qui semble un peu démuni.

Ce dernier a bien tenté d'"apprivoiser" le groupe, mais ses tentatives ont échoué : le groupe l'a complètement ignoré et a terminé sa dernière chanson. Agacé, il semble ensuite appeler du renfort sur son téléphone.

Le leader à la guitare électrique, accompagné par la batteuse Sophie Drew, semble alors le narguer en le pointant avec son instrument avant de terminer son set sous les applaudissements de la foule.