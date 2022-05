Regardez ce groupe de death metal motiver les coureurs au beau milieu d'un marathon

C'est officiel : le death metal est l'ultime recours pour motiver les marathoniens.

On ne va pas se mentir: à première vue, un marathon, ça ne semble pas être une partie de plaisir. Pourtant, s'il y a une chose qui pourrait peut-être nous pousser à courir 42 km, c'est d'avoir un groupe de death metal qui joue en live pendant que nous courrons.

C'est précisément ce qui s'est passé lors du récent marathon de Pittsburgh, lorsque le groupe de death metal local Leprosy a décidé d'encourager les coureurs en jouant pour eux en direct pendant cinq bonnes heures. Le groupe s'est présenté au coin de la Frankstown Avenue et la Lincoln Avenue et a décidé de partager ses riffs et hurlements ravageurs avec les athlètes, ce qui leur a donné un coup de boost bienvenu.

Vous pouvez en découvrir un extrait ci-dessous :