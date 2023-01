Regardez ce gamin de six ans reprendre Metallica et Rage Against the Machine avec un talent fou

Le rock est mort ? Non bien sûr. En voici une nouvelle preuve avec ce petit garçon très impressionnant et talentueux.

Les enfants prodiges sont de plus en plus populaires et suivis sur le web, car leur public peut les voir grandir et améliorer leurs compétences.

Aujourd’hui, nous allons vous présenter un jeune musicien de 6 ans nommé Coen Krysiak. Un petit dont le talent fut très précoce puisqu’il a commencé à publier ses premières vidéos sur YouTube à l’âge de quatre ans seulement. Sur sa chaîne, il reprend notamment des titres de Muse, Architects, Ghost, Halestorm et Royal Blood.

S’il était principalement actif à la batterie dans ses premières vidéos, le petit bonhomme maîtrise maintenant très bien la guitare également. C’est ce qui nous vaut une série de nouvelles vidéos dans lesquelles il reprend, en jouant des deux instruments, des classiques de Metallica et de Rage Against the Machine.

Découvrez quelques-unes de ses nouvelles vidéos ci-dessous: