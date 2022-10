Regardez ce chanteur faire semblant de chanter faux en public avant de surprendre tout le monde

Les spectateurs ne s’attendaient pas à ça.

Voici Crash et Adams. Ils viennent de Toronto au Canada. Ce sont deux meilleurs amis qui se connaissent depuis la naissance. Influencés par Michael Jackson, Led Zeppelin et 50 Cent, ils ont commencé à écrire et à produire de la musique et à faire des chansons ensemble. Aujourd’hui, ils passent leur temps à travailler dur pour faire de la musique, commercialiser leurs chansons et monter des vidéos sur TikTok (une avenue incroyable à explorer d’après eux).

C’est dans ce dernier cadre qu’ils ont réalisé une vidéo très drôle dans laquelle le chanteur fait semblant de mal chanter en public le titre "Beggin" (récemment repopularisé par Maneskin) avant de se lancer dans une interprétation étincelante qui surprend le public présent.

